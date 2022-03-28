إقرار تسجيل وطرح أسهم "فاديكو" ونسيج للاتصالات في السوق الموازية
سيتم طرح 282 ألف سهم من شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" تمثل 20%
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" تسجيل أسهمها وطرح 282.000 سهم تمثل 20%، من أسهمها في السوق الموازية.
وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
كما أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
وقالت الهيئة إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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