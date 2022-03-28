سعر الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار والتركيز على محادثات السلام الأوكرانية
تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الدولار الأميركي واستقرار عوائد الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1934.61 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0651 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1935 دولارا.
قال جيفري هالي كبير المحللين في أواندا، إن "الذهب يتراجع بعد توقف صعوده يوم الجمعة وارتفاع الدولار الأميركي هذا الصباح في آسيا".
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واستفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن، وأثار الصراع في أوكرانيا توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بعد أن ساعدتها توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 25.08 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 994.19 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 2335.17 دولار للأوقية.
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