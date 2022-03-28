بورصة مسقط ترفع نسبة تملك الأجانب والعرب إلى 100% في الشركات المدرجة

أعلنت بورصة مسقط في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المُدرجة.

وقالت البورصة على حسابها بموقع التواصل "تويتر"، إن ذلك سيمهد للبورصة اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي.

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وأضافت أنه سيسهم بشكل فاعل في جاذبية البورصة للمستثمرين الدوليين وتوجههم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة بها كافة المقومات لتنمية استثماراتهم.

وبحسب شركة مسقط للمقاصة والإيداع، فإنها أنهت إجراءات إلغاء نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة، ليصبح سقف التملك 100% لجميع المستثمرين سواء أجانب أو عرب أو عمانيين.

يذكر أن قانون الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2021 أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100% من الشركات بشكل عام.

كان الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم السالمي، قال في مقابلة مع "العربية" خلال يناير 2022، إن السوق المالية تستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.

وأضاف أن البورصة تستهدف زيادة نسبة تملك الأجانب في السوق ضمن هذه المتطلبات، لترتفع إلى ما يتراوح بين 49% و70% في السوق، مقارنة بـ 14.5% حاليا.