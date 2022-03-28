أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني ينخفض 0.23% في بداية تعاملات اليوم
"توبكس" يرتفع 0.04%
انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين.
وهبط "نيكاي" الياباني 0.23% إلى 28084.08 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1982.29 نقطة.
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وكان الدولار ارتفع اليوم إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015، مسجلا 122.78 ين.
يشار إلى أن محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أكد في وقت سابق، أهمية الاستقرار في سوق العملات في ضوء الانخفاض المستمر في قيمة الين.
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