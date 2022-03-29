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الأسهم الأوروبية تخالف مسار أسواق العالم وتفتتح على ارتفاع

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بورصات - أوروبا - أسواق
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تخالف مسار أسواق العالم وتفتتح على ارتفاع

مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي

رويترز

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افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء، على مكاسب قوية ‬‬على غرار الأسواق في آسيا وفي وول ستريت، فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في تركيا.

قفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بواقع 0.8%، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار موجة البيع في السندات. وقادت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات المكاسب.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5% وكانت من بين الأعلى على المؤشر الأوروبي ستوكس 600.

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يأتي ذلك في وقت استعد المفاوضون الأوكرانيون والروس للاجتماع في تركيا وعقد أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين، بعد تعثر الهجوم الروسي على ما يبدو على عدة جبهات. لكن الآمال محدودة في إمكانية تحقيق انفراجة.

وكانت شركة نوفو نورديسك للأدوية من بين أكبر الرابحين، وارتفعت 1.4%. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد وافقت على جرعة أعلى من عقار أوزمبيك الذي تصنعه الشركة لعلاج مرضى النوع الثاني من السكري.

وانخفض سهم مجموعة سانوفي الفرنسية 2.3%، بعد أن رفعت شركة الرعاية الصحية المستوى المستهدف لمبيعاتها من دوبيكسنت لعلاج الأكزيما إلى أكثر من 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار).

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