سعر الذهب
الذهب دون 1900 دولار مع ارتفاع عوائد السندات
تراجع في المعاملات الفورية بـ 1.45%
هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بينما يراقب المستثمرون محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 1.45% إلى 1895.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
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وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4% إلى 1893.30 دولار للأوقية.
من بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 24.07 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 5.6% إلى 2108.80 دولار وتراجع البلاتين 2.22% إلى 959 دولارا.
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