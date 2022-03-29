أسهم "أماك" تصعد بالنسبة القصوى 30% في أول تداول لها بالسوق السعودية

ارتفعت أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" بالنسبة القصوى 30% عند سعر 18.9 ريال، متصدراً ارتفاعات أسهم السوق السعودية الرئيسية، مع بدء التداول على أسهم الشركة في جلسة اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم "أماك" نحو 92.95 مليون ريال، عبر التداول على نحو 1.14 مليون سهم.

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وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" 0.01% عند مستوى 13065.87 نقطة، مسجلاً قيمة تداول نحو 2.46 مليار ريال عبر التداول على 59.45 مليون سهم.

وشهد سوق الأسهم السعودية الرئيسية إدراج وبدء تداول أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" برمز تداول (1322) وبالرمز الدولي (SA15HG50KL10).

وبحسب بيان سابق لـ"تداول السعودية"، فإن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعا وانخفاضا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعا وانخفاضا.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مبينة أنه ابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة المصانع الكبرى للتعدين إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من يوم 27 مارس.

وكانت شركة الراجحي المالية، أعلنت في وقت سابق عن انتهاء عملية الاكتتاب في 30% من رأس مال شركة المصانع الكبرى للتعدين، البالغ 660 مليون ريال للاكتتاب العام، وتغطية اكتتاب الأفراد (10.6) مرة، فيما بلغت تغطية المؤسسات (73.6) مرة.