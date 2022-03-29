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سهم تسلا يقفز 8% بعد اقتراح التقسيم.. والشركة تضيف 84 مليار دولار لقيمتها

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تسلا

سهم تسلا يقفز 8% بعد اقتراح التقسيم.. والشركة تضيف 84 مليار دولار لقيمتها

ارتفعت أكثر من القيمة السوقية الكاملة لشركة Ford Motor

دبي - العربية.نت

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أضافت شركة Tesla حوالي 84 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، أي أكثر من القيمة السوقية الكاملة لشركة Ford Motor بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لتجزئة ثانية للأسهم في غضون عامين تقريبًا.

وتعتبر شركة تسلا هي الرابح الأكبر في مؤشر +NYSE FANG هذا العام.

وأغلقت الأسهم على ارتفاع بنسبة 8٪، عند 1091.84 دولارًا في آخر إغلاق له، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير.

وكانت آخر مرة قسمت فيها Tesla أسهمها في أغسطس 2020.

وارتفع سعر سهمها بنسبة بلغت 743٪ في ذلك العام.

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