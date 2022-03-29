شركات السيارات تدعم صعود "نيكاي" الياباني
تراجع أسعار النفط رفع المعنويات
أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مقتفية خطى الأسهم الأميركية التي صعدت الليلة الماضية، وقادت أسهم شركات السيارات والشحن الارتفاعات إلى جانب مطالبات بالحق في الحصول على توزيعات أرباح.
ارتفع مؤشر نيكاي 1.1% إلى 28252.42 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93% إلى 191.66 نقطة.
قال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي الأسواق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: "اليوم هو اليوم الأخير للحصول على توزيعات الأرباح، لذلك زاد الإقبال على شراء الأسهم"، مضيفا أن تراجع أسعار النفط رفع المعنويات أيضا.
وقاد قطاعا السيارات والشحن الارتفاعات ليصعد المؤشران الفرعيان 2.08% و1.82% على التوالي.
على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات التكرير لتصبح أكبر خاسر اليوم وتنزل 1.69%. وهبط سهم إينيوس القابضة 2.06%، فيما خسر سهم إيديميتسو 1.4%.
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