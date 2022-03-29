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محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تصعد بالليرة التركية

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الليرة التركية
الليرة التركية

محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تصعد بالليرة التركية

ارتفعت بحوالي 2% أمام الدولار الأميركي

إسطنبول - رويترز، العربية.نت

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ارتفعت الليرة التركية بحوالي 2% أمام الدولار الأميركي أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت تركيا إن تقدما مهما تحقق في محادثات عقدت اليوم في إسطنبول بين وفدين من روسيا وأوكرانيا.

وجرى تداول الليرة عند 14.5830 مقابل الدولار بحلول الساعة 1302 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 14.55، من حوالي 14.83 قبل المحادثات.

قالت السفارة الأوكرانية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعاً بين المفاوضين الأوكرانيين والروس في إسطنبول انتهى، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن وفدي التفاوض اتفقا على بعض المسائل، في وقت أعلن رئيس الوفد الأوكراني عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء بين رئيسي البلدين.

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