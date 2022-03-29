مكاسب لليورو مع بدء محادثات أوكرانيا وانتعاش متواضع للين الياباني

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء، على خلفية لقاء المفاوضين الأوكرانيين والروس في تركيا لإجراء أول محادثات مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.

وتراجع الدولار الأميركي لكنه لا يزال غير بعيد عن أعلى مستوياته فيما يقرب من عامين، في حين حقق الين انتعاشًا متواضعًا بعد أن تراجع يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015.

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ومن شأن أي خطوة نحو وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا أن تدعم العملة الموحدة، حيث تعاني منطقة اليورو من الأثر الاقتصادي الأكبر للصراع، الذي بدأ مع الغزو الروسي في 24 فبراير.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.3٪ إلى 98.767، لكنه ليس ببعيد عن أعلى مستوى له منذ مايو 2020 عند 99.415. وارتفع اليورو 1.2% إلى 1.116 دولار.

ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.3% إلى 123.5، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 2015 يوم الاثنين، بينما يتجه لأكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر 2016.

ولم يتغير اليوان الصيني في الخارج كثيرًا مقابل الدولار وسجل 6.3831، بعد قيود الوباء الجديدة في شنغهاي. وقد بلغ أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 عند 6.4106 في منتصف مارس.

وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 0.5٪ إلى 47722 دولارًا، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل يناير يوم أمس. فيما ارتفعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.3٪ عند 3443 دولارًا.