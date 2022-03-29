"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. و"تسلا" تقود الصعود

ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لليوم الثالث على التوالي أمس، إذ قاد صعود حاد لأسهم تسلا السوق وطغى على ضعف أسهم شركات الطاقة والمصارف، بينما تستعد روسيا وأوكرانيا لعقد أول محادثات مباشرة منذ أسبوعين.

وقفز سهم "تسلا" 8.03% وشكل أكبر دعم للمؤشر بعد أن قالت الشركة إنها ستسعى للحصول على موافقة المستثمرين لزيادة عدد الأسهم لتتمكن من تقسيم السهم.

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وكان مؤشر الطاقة الأسوأ أداء في الجلسة وتراجع 2.56% بعد أن تراجعت أسعار النفط في أعقاب إغلاق عام في شنغهاي، المركز المالي الصيني، للسيطرة على زيادة حادة في إصابات كوفيد-19 مما أدى لمخاوف بشأن الطلب. وتراجع سهما إكسون موبيل 2.81% وشيفرون 1.75%.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.46 نقطة أو 0.71% لينهي الجلسة عند 4575.52 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 185.60 نقطة أو 1.31% إلى 14354.90 نقطة.

وصعد "داو جونز الصناعي" 94.65 نقطة أو 0.27% إلى 34955.89 نقطة.