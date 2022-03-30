أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وسط حذر بشأن أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من التفاصيل من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1926.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

مادة اعلانية

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1931.30 دولار للأوقية.

وفي جلسة الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن الأصفر بما يصل إلى 1.8%، إلى أدنى مستوى منذ 28 فبراير/شباط بفعل علامات على تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تتعافى لتغلق منخفضة 0.2% فقط.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.5% إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.45% إلى 24.86 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 3.8% إلى 2231.40 دولار، وزاد البلاتين 0.8% إلى 990.69 دولار.