تنفيذ صفقات كبرى على أسهم "فوري" بقيمة تتجاوز المليار جنيه
بعدد 102,511,288 سهماً
أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بعدد 102,511,288 سهماً وبقيمة 1,050,740,702 جنيهاً.
ولم تفصح البورصة عن تفاصيل الصفقات.
يذكر أن شركة أبوظبي القابضة ADQ قد أعلنت سابقا عن اتجاهها لاستثمار ملياري دولار في 5 شركات مصرية، منها البنك التجاري الدولي وشركة "فوري".
تعد "فوري" من أبرز شركات الدفع الإلكتروني بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومحافظ الهاتف المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.
وطرحت الشركة 254.6 مليون سهم من أسهمها في البورصة المصرية في يوليو 2019، تُمثل 36% من رأسمالها، وذلك في صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين.
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