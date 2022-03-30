"ديوا" ترفع حجم الطرح العام إلى 8.5 مليار سهم

أبقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" على حصة الأفراد عند 17% من أسهمها المخصصة للطرح العام الأولي في سوق دبي، فيما رفعت عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب من 3.25 مليار إلى 8.5 مليار سهم عادي، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

وبذلك تصبح نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدارج 17%، فيما تحتفظ حكومة دبي بحصة 83% من رأس مال "ديوا".

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وحصلت "ديوا" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المستثمرين الاستراتيجيين الجُدد، من 5.9% ما يعادل 2925 مليون سهم إلى 16.4% ما يعادل 8175 مليون سهم من رأس مالها.

وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الجدد، الذين سيخضعون لفترة حظر بيع لأسهمهم تتراوح بين 180 و365 يوماً، فإن نسبة الطرح من إجمالي رأس مال الشركة بما يشمل النسبة التي اكتتب بها المستثمرون الأساسيون كما أُعلِن سابقاً ترتفع من 6.5% إلى 10%.