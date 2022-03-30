"نيكاي" يفتح على انخفاض 0.01%.. و"توبكس" يتراجع 0.58%

فتح مؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، على تراجع 0.01% إلى 28250.80 نقطة، في حين نزل

المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58% إلى 1980.01 نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية، أغلقت على ارتفاع أمس، مقتفية خطى الأسهم الأميركية التي صعدت الليلة قبل الماضية، وقادت أسهم شركات السيارات والشحن الارتفاعات إلى جانب مطالبات بالحق في الحصول على توزيعات أرباح.

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وارتفع مؤشر نيكاي 1.1% إلى 28252.42 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس 0.93% إلى 191.66 نقطة.