إحالة اشتباه للنيابة بسبب الترويج وتقديم بيانات غير صحيحة عند إدراج شركة بـ"نمو"

قالت الهيئة العامة للسوق المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها قرر إحالة اشتباهين إلى النيابة العامة.

وأضافت أنها أحالت الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامه بالترويج لرأي من خلال مجموعتين في أحد برامج التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على سعر سهم شركة حين إدراجها في السوق الموازية "نمو"، ثم تنفيذه عدد من الصفقات الخاصة لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن الترويج للرأي.

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وقرر مجلس إدارة الهيئة، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لإغفالهم التصريح عن واقعة تصرفهم بالاتفاق قبل إدراج شركة في السوق الموازية "نمو" إدراجاً مباشراً، وتقديم بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم الشركة بشأن نسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، مما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

وأضافت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.