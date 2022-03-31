"تداول السعودية" تُلغي الأوامر القائمة مع تطبيق تحسينات ما بعد التداول.. الأحد
لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول
أعلنت "تداول السعودية" عن إلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية تداول، اليوم الخميس، وذلك استعداداً لتطبيق تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول.
كانت مجموعة تداول السعودية قد أعلنت عن إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول، يبدأ تطبيقها يوم الأحد 3 أبريل 2022.
وتضمنت التحسينات تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف.
كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في نفس اليوم (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وكذلك تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة.
وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بنفس السعر، وغيرها من التحسينات والخدمات.
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