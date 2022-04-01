أسهم اليابان
الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض.. "نيكاي" يتراجع 0.71%.. و"توبكس" يهبط 0.69%
"نيكاي" خسر 3.37 % على أساس فصلي
فتح المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، على انخفاض 0.71% إلى 27624.11 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 1933.04 نقطة.
وكان "نيكاي" أغلق على انخفاض أمس الخميس، مسجلاً أسوأ أداء فصلي له منذ عامين، حيث أغلق منخفضاً 0.73 % إلى 27821.43 نقطة.
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وهبط المؤشر "توبكس" 1.08 % إلى 1946.40 نقطة.
وعلى أساس فصلي، خسر "نيكاي" 3.37 %، وهو أكبر تراجع له منذ ربع السنة المنتهي في مارس 2020، عندما تأثرت الاقتصادات العالمية بالصدمة الأولى لـ"كوفيد-19".
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