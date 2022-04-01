.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض.. "نيكاي" يتراجع 0.71%.. و"توبكس" يهبط 0.69%

  • الخط
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض.. "نيكاي" يتراجع 0.71%.. و"توبكس" يهبط 0.69%

"نيكاي" خسر 3.37 % على أساس فصلي

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فتح المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، على انخفاض 0.71% إلى 27624.11 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 1933.04 نقطة.

وكان "نيكاي" أغلق على انخفاض أمس الخميس، مسجلاً أسوأ أداء فصلي له منذ عامين، حيث أغلق منخفضاً 0.73 % إلى 27821.43 نقطة.

وهبط المؤشر "توبكس" 1.08 % إلى 1946.40 نقطة.

وعلى أساس فصلي، خسر "نيكاي" 3.37 %، وهو أكبر تراجع له منذ ربع السنة المنتهي في مارس 2020، عندما تأثرت الاقتصادات العالمية بالصدمة الأولى لـ"كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا تسعى روسيا لإجبار الشركات الغربية بالبحث عن الروبل هكذا تسعى روسيا لإجبار الشركات الغربية بالبحث عن الروبل
اكتشف المزيد