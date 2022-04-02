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وول ستريت ترتفع بعد بيانات عززت توقعات رفع الفائدة

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وول ستريت

وول ستريت ترتفع بعد بيانات عززت توقعات رفع الفائدة

قوة سوق العمل الأميركية ترجح مواصلة "الفيدرالي" تشديد سياسته النقدية

دبي - العربية.نت

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ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا عند الإغلاق بجلسة الجمعة في بداية الربع الثاني، بعدما أشار تقرير الوظائف الأميركية الشهري إلى قوة سوق العمل، ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار لمواصلة موقفه بتشديد السياسة.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية تسارع وتيرة التوظيف، بينما استمرت الأجور في الارتفاع، وإن كان الارتفاع ليس كافيا لمواكبة التضخم.

وأضاف أرباب العمل الأميركيون 431 ألف وظيفة في مارس/ آذار ، وهو أقل من التوقعات البالغة 490 ألفا، غير أن نمو الوظائف لا يزال قويا.

وول ستريت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع تقييم تحركات الفيدرالي أسواق المال وول ستريت وول ستريت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع تقييم تحركات الفيدرالي

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6%، وهو أدنى مستوى في عامين بينما ارتفع متوسط الدخل في الساعة 5.6% على أساس سنوي.

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات مرتفعا 15.32 نقطة أو 0.34% إلى 4544.79 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.93 نقطة أو 0.27% إلى 14263.45 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 139.10 نقطة بما يعادل 0.40% إلى 34817.45 نقطة.

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