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تخصيص 3 أسهم لكل مكتتب في "السعودية لتمويل المساكن".. والتغطية 2644%

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السعودية لتمويل المساكن
سوق السعودية

تخصيص 3 أسهم لكل مكتتب في "السعودية لتمويل المساكن".. والتغطية 2644%

الشركة طرحت 30 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة السعودية لتمويل المساكن، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

في المقابل، تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها. علما بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها، حيث طرح 30 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

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كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت الأحد 27 مارس 2022، وانتهت يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 3 ملايين سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 20 ريالا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وفي ما يلي تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد 756,425 مشتركا
- الأسهم المطروحة للأفراد 3,000,000 سهم
- سعر الطرح 20 ريالا للسهم
- تغطية الأفراد 2,644%
- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1.586 مليار ريال
- التخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد
- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.94836%
- سيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 6 أبريل.

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