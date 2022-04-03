سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.19% فوق 13100 نقطة
"تاسي" يرتفع 3.97% في أبريل و16.03% بالربع الأول من 2022
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات شهر رمضان، على ارتفاع، مواصلاً الأداء الإيجابي والبقاء فوق مستوى 13 ألف نقطة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2006.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.19% ما يعادل 25.4 نقطة عند مستوى 13115.8 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليار ريال، مقارنة بكمية تداول نحو 47.52 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 122 سهما، مقابل تراجع 70 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.
وتصدر الارتفاعات سهم "اللجين" بنسبة 9.89% عند سعر 71.1 ريال، فيما تصدر التراجعات سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 3.8% عند سعر 10.64 ريال.
وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم مصرف الراجحي بقيمة 134.38 مليون ريال، فيما تصدر أحجام التداول سهم "دار الأركان" بنحو 5.36 مليون سهم.
كان المؤشر الرئيسي "تاسي" قد ارتفع بنسبة 3.97% في أبريل 2022، عند مستوى 13090.4 نقطة. وخلال الربع الأول من 2022، ارتفع "تاسي" بنسبة 16.03%.
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