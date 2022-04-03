مجموعة أنعام القابضة: مجلس الإدارة قرر استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات

قالت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السعودية، إن مجلس إدارتها قرر استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول يقدر بـ 33 مليون ريال بالزيادة.

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وذكرت أن الأثر المالي المتوقع سيبدأ اعتباراً من 01-07-2022م.

وأشارت إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدي داخل للشركة.