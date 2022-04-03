"تداول السعودية" تعلن تعليق 3 أسهم مدرجة

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن تعليق تداول 3 شركات مدرجة هي شركة الكابلات السعودية في السوق الرئيسية، وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة العبيكان للزجاج، في السوق الموازية.

وأرجعت "تداول السعودية"، في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليق تداول الأسهم إلى عدم التزام تلك الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

مادة اعلانية

واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، قررت "تداول السعودية" تعليق تداول أسهم تلك الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة توافق، اليوم الأحد.

ويستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 4 أبريل 2022، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 8 مايو 2022.

وقالت "تداول السعودية"، إنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاثنين 9 مايو 2022 حتى إعلانها عن القوائم المالية.