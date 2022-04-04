الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدعم من قطاع الرعاية الصحية
ترقب في الأسواق لمزيد من العقوبات الغربية ضد روسيا
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مدفوعة بتقدم أسهم قطاع الرعاية الصحية مع ترقب المستثمرين المزيد من العقوبات الغربية ضد موسكو، بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب.
صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعدما أنهى الأسبوع الماضي على زيادة بـ1%. وارتفع سهم شركة الأدوية روش 1.5% بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أولوية في المراجعة لعقارها لعلاج كوفيد لدى البالغين في المستشفيات.
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وقفز سهم نوفارتس 0.8% بدعم خطة لدمج وحدتيها للأدوية وطب الأورام، وهو ما يمكن أن يحقق وفورات لا تقل عن مليار دولار بحلول 2024.
وارتفع قطاع الرعاية الصحية 1%.
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