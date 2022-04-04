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استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية

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الذهب
العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفعت 0.2% إلى 1927.5 دولار
سعر الذهب

استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية

بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة

رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأميركي وعائدات السندات الأميركية، بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.43 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1927.50 دولار.

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وارتفع الدولار بشكل قوي مع بداية الأسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع توقع برفع أسعار الفائدة بسرعة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين إلى 3.6% فقط الشهر الماضي، وهو قوي بما يكفي إلى حد رهان المستثمرين على أنه سيعزز عزم مجلس الاحتياطي الاتحادي على معالجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين، بينما يؤدي ارتفاع عائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.63 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 984.67 دولار.

وارتفع البلاديوم 2.2% إلى 2326.18 دولار.

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