.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليورو يتراجع متأثرا باحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

  • الخط
عملة اليورو
عملة اليورو
اليورو

اليورو يتراجع متأثرا باحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

انخفض مقابل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أيام

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفض اليورو اليوم الاثنين، بعد أن قالت القوى الغربية إن هناك حاجة لعقوبات جديدة على روسيا في أعقاب مقتل مدنيين في أوكرانيا، فيما بدا أنه أعمال تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

ونزل اليورو، الذي يتعرض لضغوط بسبب المخاوف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، 0.4%، مقابل الدولار، إلى 1.1005 دولار الساعة 1120 بتوقيت غرينتش. ومقابل الجنيه الإسترليني، انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أيام مسجلا أحدث انخفاض بنسبة 0.3% عند 84.01 بنس.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وقال إن هناك مؤشرات واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في بلدة بوتشا.

فرنسا تلوح بسلاح جديد ضد روسيا "أكثر كفاءة" من حظر النفط والغاز طاقة روسيا و أوكرانيا فرنسا تلوح بسلاح جديد ضد روسيا "أكثر كفاءة" من حظر النفط والغاز

في المقابل، نفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في البلدة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، إن على الاتحاد الأوروبي مناقشة وقف واردات الغاز الروسي. وتورد روسيا نحو 40% من احتياجات أوروبا من الغاز.

وجد مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية ومنها اليورو، دعما بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بسرعة. وارتفع 0.23% إلى 98.845.

الأسواق في الصين مغلقة بسبب عطلة عامة، لكن في التعاملات الخارجية ظل اليوان تحت الضغط بسبب المخاوف من طول فترة الإغلاق في شنغهاي حيث تسعى السلطات إلى فحص جميع السكان البالغ عددهم 26 مليونا بسبب تفشي فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم التحذير من عودة كورونا.. زحام في المغرب حول بائعي الحلويات الرمضانية رغم التحذير من عودة كورونا.. زحام في المغرب حول بائعي الحلويات الرمضانية
اكتشف المزيد