بلومبرغ: مصفاة "لوبريف" التابعة لـ"أرامكو" تخطط لاكتتاب عام بمليار دولار

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين أن شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، وهي وحدة تابعة لشركة أرامكو السعودية، تخطط لطرح عام أولي قد يجمع أكثر من مليار دولار.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية المعلومات، أن شركة تكرير النفط والمعروفة بـ"لوبريف"، عينت الوحدة المحلية لبنك HSBC Holdings Plc والأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن العرض. وقالوا إن الخطة تقضي ببيع حصة 30%، مملوكة لشركة جدوى للاستثمار.

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تعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل 10 أسواق أداءً في العالم هذا العام. وقد جذب ذلك عددًا كبيرًا من الاكتتابات العامة إلى البورصة ، حيث قال الرئيس التنفيذي خالد الحصان الشهر الماضي إن أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق.

ستنضم لوبريف إلى العديد من الشركات التابعة لأرامكو المدرجة بالفعل في سوق الأسهم السعودية، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة الكيماويات ، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وتنتج "لوبريف" 1.2 مليون طن سنويًا من الزيوت الأساسية مثل زيوت التشحيم ، وفقًا لأرامكو 2019. نشرة الاكتتاب.

استحوذت شركة جدوى ومقرها المملكة العربية السعودية على حصة في "لوبريف" في عام 2007 من شركة إكسون موبيل كورب، التي استثمرت في الأصل في تطوير مصفاة لوبريف في عام 1978.

ورفضت جدوى وأرامكو وإتش إس بي سي وبنك إس إن بي كابيتال التعليق ، بينما لم ترد لوبريف على طلب التعليق.