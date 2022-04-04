سوق أبوظبي يسجل أفضل أداء يومي منذ شهر

أغلقت أسواق الخليج اليوم الاثنين على أداء متباين إذ سجل مؤشر أبوظبي أفضل أداء له خلال يوم واحد منذ ما يزيد على شهر في حين تراجع مؤشر دبي.

وساد الحذر في الأسواق المالية العالمية وارتفعت أسعار النفط وسط حديث عن فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا، في حين استمرت المخاوف من الركود مع ترقب عوائد السندات الأميركية.

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وقالت ألمانيا إن الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات على موسكو خلال الأيام المقبلة بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب على أثر مقتل مدنيين بالقرب من كييف.

وتراجع مؤشر دبي 0.5%. وكان المؤشر قد ارتفع 3.7% الأسبوع الماضي، في مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد طرح عام أولي لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي الشهر الماضي.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس وائل مكارم: "ربما تشهد سوق الأسهم في دبي بعض التصحيحات في الأسعار مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم بعد الارتفاعات التي أعقبت نجاح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي".

وصعد مؤشر أبوظبي 1.3% مسجلا أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ الثاني من مارس/آذار.

وارتفع سهم الدار العقارية 0.4% بعدما قالت الشركة إنها ستشتري قطعة أرض في جزيرة السعديات.

وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.6% مدعوما بأسهم شركات المواد الخام والسلع الاستهلاكية.

وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4% بعد يوم من إعلان السعودية أنها من بين 8 شركات ربما تسعى للحصول على رخصة تعدين في المملكة.

وقفزت أسهم شركة أكوا باور 10% بعد أن قالت الشركة إنها وقعت اتفاقات لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.

وصعد المؤشر القطري 0.4%، فيما أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا 0.3%.