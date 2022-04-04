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سوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع عند أعلى مستوياته منذ عام 2006

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تداول السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يعاود الارتفاع عند أعلى مستوياته منذ عام 2006

بدعم صعود النفط

دبي - العربية.نت

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مرتفعًا 82.58 نقطة أو 0.62% ليقفل عند مستوى 13165.34 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.43 دولار أو 3.18% إلى 107.69 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 103.06 دولار للبرميل مرتفعا 3.77 دولار أو 3.79%.

وبلغت التداولات في السوق 9.02 مليارات ريال، بعد تداول 183.4 مليون سهم موزعة على 460 ألف صفقة.

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وسجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأماك، وعلم، ومجموعة تداول، والخريف الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات شمس، ورعاية، وجبل عمر، والشرقية للتنمية، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأماك، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أماك، وعلم، والإنماء، وأكوا باور، والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.

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