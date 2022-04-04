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وزير المالية: بريطانيا تعتزم تشريع بعض العملات المشفرة

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عملات مشفرة

وزير المالية: بريطانيا تعتزم تشريع بعض العملات المشفرة

بريطانيا تعتزم تشريع بعض العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، أنه يطمح لتحويل بريطانيا إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الأصول المشفرة مع إعلان الحكومة عن حزمة من السياسات المالية.

وأضاف سوناك أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ستساهم في ضمان قدرة الشركات على الاستثمار والابتكار والتوسع في بريطانيا.

وتعتزم وزارة المالية البريطانية تشريع بعض العملات المشفرة التي تعرف بـstablecoins عند استخدامها كوسيلة للدفع كما تعمل على وضع لوائح لمجموعة أوسع من الأصول المشفرة في وقت لاحق هذا العام.

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حيث أن الـstablecoins هي عملات مشفرة مصممة لتكون مستقرة القيمة بالمقارنة مع العملات التقليدية أو السلع كالذهب، لتجنب التقلبات التي تجعل من البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غير صالحة للتجارة.

من جانبه، أكد محافظ بنك انجلترا أندروا بيلي، أن التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة تساهم بقدر كبير من الابتكار في الخدمات المالية، لكنها أيضا خلقت فرصا للمجرمين للقيام بعمليات الاحتيال الإجرامية التي يحاول المنظمون منعها.

ودعا بيلي، البنوك وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية إلى العمل مع بنك إنجلترا لمعالجة عمليات الاحتيال ضد المستهلكين مشيرا إلى أن مكافحتها أمر صعب.

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