"سلوشنز" تستحوذ على 89.49% من "جيزة للأنظمة" بـ158 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، عن توقيعها عرضا ملزما للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقات، حيث تبلغ (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للصفقة 158 مليون دولار.

وذكرت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية" اليوم أن العرض الملزم يكون حصريا بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً.

مادة اعلانية

وقامت "سلوشنز" بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي للصفقة.

ووفقا للبيان اتفق الأطراف على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقداً بالكامل.

وأشار البيان إلى أن الصفقة خاضعة للموافقات الحكومية اللازمة في كل من السعودية ومصر، بما في ذلك من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة.

يشار إلى أن شركة جيزة للأنظمة، رائدة في تقنية المعلومات وتقديم خدمات منها تكامل الأنظمة والتطبيقات والتقنيات الناشئة، وذلك من خلال مكاتبها في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة وغيرها، لخدمة عملائها في أكثر من 25 بلدا.