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"نيكاي" الياباني يصعد بدعم مكاسب في "وول ستريت" وبورصات آسيوية

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يصعد بدعم مكاسب في "وول ستريت" وبورصات آسيوية

ارتفع 0.25% ليغلق عند 27736.47 نقطة

طوكيو - رويترز

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الاثنين، في جلسة كانت التعاملات فيها محدودة النطاق، مقتفيا أثر مكاسب في "وول ستريت" وأسواق أسهم آسيوية أخرى، غير أن خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق التي حدت من مكاسب المؤشر.

وارتفع "نيكاي" 0.25% ليغلق عند 27736.47 نقطة بعد أن انخفض 0.3% في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48% إلى 1953.63 نقطة.

وشهدت "وول ستريت" مكاسب طفيفة يوم الجمعة، إذ أشار تقرير الوظائف الشهري إلى قوة في سوق العمل وسيبقي على الأرجح مجلس الاحتياطي الاتحادي على الاستمرار في نفس موقفه لتشديد السياسة.

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