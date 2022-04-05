بورصة قطر تستعد لإطلاق نظام جديد يمكنها من تداول المشتقات
الكواري: النظام الجديد سوف يلعب "دورا جوهريا" في تقدم بورصة قطر
أعلنت بورصة قطر اليوم الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة من مجموعة بورصة لندن، تمكنها من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل.
وقالت بورصة قطر في بيان، إن الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها تقوم على "نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن.. حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق".
وكشف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تميم حمد الكواري، عن أن النظام الجديد سوف يلعب "دورا جوهريا في تقدم بورصة قطر باتجاه تأسيس سوق متقدمة تشتمل على منتجات استثمار متنوعة".
من جهتها، أوضحت مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر، عائشة المحمود، إن النظام الجديد سيمكن السوق من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال.
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