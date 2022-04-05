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سوق الأسهم السعودية يصعد فوق 13200 نقطة.. أعلى مستوى منذ منتصف 2006

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سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يصعد فوق 13200 نقطة.. أعلى مستوى منذ منتصف 2006

بتداولات بلغت 6.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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واصل سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعات لمستويات تاريخية في جلسة، اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 0.35% ما يعادل 46.72 نقطة عند مستوى 13212.06 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2006.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية نحو 6.42 مليار ريال عبر التداول على 111.17 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 64 سهماً، مقابل تراجع 142 من إجمالي 215 سهماً مدرجة.

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وتصدر الارتفاعات سهم "أماك" بنسبة 9.87% عند سعر 102.4 ريال، متصدراً قيم التداولات بنحو 584.27 مليون ريال.

تلاه سهم أكوا باور بنسبة ارتفاع 9.72% عند سعر 173.8 ريال، بقيمة تداول نحو 345.38 مليون ريال.

وسجل سهم الكابلات السعودية أعلى نسبة تراجع بلغت 4.98% عند سعر 18.68 ريال.

كان المؤشر الرئيسي "تاسي" قد ارتفع بنسبة 3.97% في مارس 2022، عند مستوى 13090.4 نقطة. وخلال الربع الأول من 2022، ارتفع "تاسي" بنسبة 16.03%.

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