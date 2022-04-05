سوق الصرف تستقر في مصر.. والدولار يسجل هذا المستوى

فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، فقد واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي، لكن بنسب طفيفة.

وتأتي حالة الاستقرار بعد إعلان دول خليجية عن دعم تصل قيمته إلى 22 مليار دولار لمساعدة الحكومة المصرية في التغلب على أزمة في العملة، وهي ثالث عملية إنقاذ من نوعها في عقد، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل.

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وسجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري استقراراً بين 18.19 جنيه و18.25 جنيه للشراء، و18.29 جنيه و18.35 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.23جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، إلى مستوى 20.09 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع. بينما تباين سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليبلغ نحو 23.87 جنيهاً للشراء، و24.08 جنيهاً للبيع.

عربياً، بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.83 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 57.44 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع.

وقبل أيام، سمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه الذي كان مستقرا أمام الدولار الأميركي منذ نوفمبر 2020، بنسبة 14% مقابل الدولار، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وقالت السعودية، الأسبوع الماضي، إنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وأعلنت أنها ستضخ المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية.

ووفق بيان، قال مجلس الوزراء المصري، إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن تفاصيل بشأن شراء صندوق أبوظبي السيادي "إيه.دي.كيو" لحصص تشير تقارير إلى أن قيمتها تبلغ نحو ملياري دولار.