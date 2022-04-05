.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صعود النفط يحد من خسائر الأسهم الأوروبية

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

صعود النفط يحد من خسائر الأسهم الأوروبية

ارتفاع أسهم شركات الطاقة ساهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ تسبب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا المصدرة للخام، في رفع أسهم شركات الطاقة، مما ساهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، بعد يومين من المكاسب.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو بعد تقارير عن جرائم قتل للمدنيين في أوكرانيا.

وارتفع قطاع النفط والغاز في أوروبا 0.7%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دفاع مستغرب للمتهم بأول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور دفاع مستغرب للمتهم بأول محاكمة عن جرائم الحرب في دارفور
اكتشف المزيد