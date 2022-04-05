وول ستريت تنخفض بفعل مخاوف العقوبات على روسيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ جعلت احتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا المستثمرين في حالة ترقب.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 45.5 نقطة بما يعادل 0.13% إلى 34876.33 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 10.2 نقطة أو 0.22% إلى 4572.45 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 42.3 نقطة أو 0.29% إلى 14490.259 نقطة، وفق رويترز.

وستعلن واشنطن عن إجراءات إضافية ضد موسكو هذا الأسبوع، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي قال إن هذه الإجراءات قد تشمل مزيدا من القيود على الطاقة. وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.