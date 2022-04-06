الأسهم الأميركية تهبط عند الفتح وسط توتر بشأن زيادات الفائدة

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الأربعاء، مما يشير إلى يوم ثان من المبيعات في بورصة وول ستريت بينما يخشى المستثمرون تحركات قوية من مجلس الاحتياطي الاتحادي للتصدي للتضخم ويترقبون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر مارس/آذار.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.35%، إلى 34520.34 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68%، إلى 4494.17 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 1.42 %، إلى 14002.58 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.

مقابلة مع عبدالعظيم الأموي خبير الأسواق المالية، للحديث عن الأسواق العالمية.