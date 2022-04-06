الفيدرالي الأميركي
الأسواق تترقب اليوم الكشف عن محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي
سيكشف عن الحدود القصوى الشهرية لتخفيف "الفيدرالي" حيازاته من الأوراق المالية
تترقب الأسواق اليوم الأربعاء، إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل خططه المحتملة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة مع إصدار محضر اجتماع مارس الماضي وسط مواجهة البلاد أعلى معدل تضخم في أربعة عقود.
ومن المتوقع أن يشمل محضر الاجتماع تفاصيل عن الحدود القصوى الشهرية لتخفيف الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية والتي قد تتزايد مع الوقت.
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وبحسب الاقتصاديين، قد تكون الحدود القصوى الشهرية عند حوالي 100 مليار دولار، ما سيسمح بتخفيف حيازات الاحتياطي الفيدرالي بنحو تريليون دولار سنويا.
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