الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة
في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي الفيدرالي
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام، في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأميركي.
وبحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1923.10 دولار للأوقية.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أعوام. ويعد الذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 964.19 دولار للأوقية. كما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2242.04 دولار للأوقية.
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