تسعير أسهم "ديوا" عند الحد الأقصى.. 2.48 درهم للسهم

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعرت أسهم الشركة عند 2.48 درهم للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، مع انتهاء فترة الطرح للمكتتبين المؤسساتيين أمس، ومن المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في 12 أبريل.

وذكرت "ديوا" قبل أيام أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3.250 مليار إلى 8.5 مليار سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج، ستمثل 17% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83% من رأسمالها.

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وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين من 5.9%، (أي نحو 2.925 مليار سهم) إلى ما يصل إلى 16.4% من رأس مال الشركة (أي نحو 8.175 مليار سهم).

كما زادت يوم السبت الماضي شريحة الطرح العام الأولي للمكتتبين الأفراد إلى 3 أمثالها تقريبا، مما رفع حجم الاكتتاب الكلي بما قد يصل إلى 22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

وأضافت في بيان أن شريحة المكتتبين الأفراد زادت إلى 760 مليون سهم من 260 مليونا بسبب الطلب الكبير، وتجاوز الحجم المحدد للاكتتاب من المستثمرين الأفراد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان اكتتاب الأفراد انتهى يوم السبت الماضي.

وأعلنت "ديوا" رسمياً في مارس، عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين 10 طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام لأسهم "ديوا" الأكبر في المنطقة منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية في 2019، الذي جمع 29.4 مليار دولار.