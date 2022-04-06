توقعات "الجزيرة كابيتال" لأرباح الشركات السعودية في الربع الأول 2022

توقعت شركة الجزيرة كابيتال، ارتفاع أرباح 40 شركة سعودية تحت تغطيتها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 46٪، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والبنوك.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي صافي ربح هذه الشركات (باستثناء أرامكو) إلى 24.8 مليار ريال، مقابل 17.1 مليار ريال في الربع الأول 2021 ، بزيادة قدرها 45٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وذكرت الشركة أنها تتوقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات خلال نفس الفترة بنسبة 65.0٪، وأن يرتفع صافي ربح الشركات تحت التغطية بنسبة 12.2٪ عن الربع السابق نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنسبة 13.4٪ و ارتفاع صافي ربح شركة معادن بنسبة 30.2٪.

وتتوقع الجزيرة كابيتال تحقيق صافي ربح لقطاع البتروكيماويات للربع 11.7 مليار ريال مقارنة بـ 7.1 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 نتيجة لتحسن أسعار المنتجات وحجم المبيعات، وأن يرتفع صافي ربح البنوك الإسلامية في المملكة (باستثناء بنك الجزيرة) عن نفس الربع من العام السابق بنسبة 22.0٪ ، مدعوماً بارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 24.8٪. نتيجة التوسع في الإقراض.

بالنسبة لقطاع الاتصالات توقعت الشركة أن يرتفع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.3٪ ليصل إلى 3.3 مليار ريال، مع زيادة كبيرة في أرباح موبايلي.

في المقابل ، من المتوقع أن ينخفض ​​صافي ربح قطاع الأسمنت في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 51.7٪ إلى 345.5 مليون ريال.

وبدأ النشاط التجاري في العودة إلى مستواه الطبيعي في الربع الأول من عام 2022 نتيجة انخفاض تأثير أوميكرون، وزيادة عدد الأشخاص المحصنين.

وخلال النصف الثاني من الربع الأول 2022، رفعت الحكومة جميع الإجراءات، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ، واختبار الإصابة بالفيروس ، والحجر الصحي عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية ، اعتبارًا من 5 مارس 2022 ، بالإضافة إلى فتح الرحلات الجوية من بعض الدول.

منذ بداية الربع الأول ، ارتفع سعر النفط بنسبة 38.7٪ ليصل في 31 مارس عند 107.9 دولارًا للبرميل. تجاوزت الأسعار في نهاية فبراير مستوى 100 دولار للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، وما تلاه من فرض عقوبات على روسيا من عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وارتفعت أسعار خام برنت في الربع الأول من عام 2022 عن نفس الربع من العام السابق بنسبة 69.8 ٪. ارتفعت صادرات النفط السعودي في يناير 2022 عن الشهر السابق بنسبة 0.9٪ أو 6.0٪ عن نفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 7.0 مليون برميل يوميًا ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وبلغ إجمالي الإنتاج السعودي من النفط الخام في فبراير 10.2 مليون برميل يوميا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2021 عن نفس الربع من العام السابق بنسبة 6.7٪، حيث ارتفع الناتج المحلي النفطي بنسبة 10.9٪ والناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.1٪.

وما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ في عام 2021 ، مقابل توقعات نمو بنسبة 2.9٪ ، وفقًا لتقرير ميزانية 2022 الصادر عن وزارة المالية، كما ارتفع المعروض النقدي في فبراير 2022 عن الشهر السابق بنسبة 1.6٪ ، وارتفع عن الشهر نفسه من العام السابق بنسبة 7.8٪.

وزادت الودائع خلال فبراير 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 8.7٪، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في فبراير إلى 56.2 من 53.2 في يناير ، مسجلاً أول ارتفاع في خمسة أشهر ، مدعومًا بزيادة في الشركات الجديدة.