سوق السعودية
مجلس إدارة "فش فاش" يوصي بتوزيع أرباح نقدية 10% عن 2021
إجمالي المبلغ الموزع 1.13 مليون ريال وحصة السهم من التوزيعات 1 ريال
أعلنت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2021م، بنسبة 10%، من القيمة الاسمية للسهم.
وذكرت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع 1.13 مليون ريال، وحصة السهم من التوزيعات 1 ريال.
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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.
وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
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