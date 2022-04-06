مخاوف العقوبات تلقي بثقلها على الأسهم الأوروبية
عزلة روسيا الاقتصادية تزيد مع تشديد العقوبات العقوبات مما يعزز التضخم العالمي
تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع اليوم الأربعاء، إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، مما يعزز التضخم العالمي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا، إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.
وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير/شباط، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.
وهبط سهم فيستاس الدنماركية لتوربينات الرياح 2.3%، بعدما قالت الشركة إنها ستنسحب من روسيا حيث تمتلك مصنعين.
ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3%، بعد أن سجلت أمس أسوأ جلسة في ما يقرب من شهر.
وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيهزم مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى التي تجري في العاشر من أبريل/نيسان ثم يفوز لاحقا في 24 أبريل/نيسان، على الرغم من تحقيق لوبان تقدما في الأسابيع الأخيرة.
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