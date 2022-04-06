"المركزي" الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر في 2022

قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش، إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة لتعود إلى الصفر هذا العام لمكافحة تضخم مرتفع، منضما بذلك إلى مجموعة من صانعي السياسة النقدية يتحدثون علنا الآن عن زيادة للفائدة.

ويبقي "المركزي" الأوروبي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ عام 2014، ولم يرفعها في أكثر من 10 سنوات، لكن قفزة في التضخم تجعل الآن زيادة في معدل فائدة الإيداع البالغ ناقص 0.5% موضوعا مثار نقاش بشكل متزايد.

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وقال وونش في مقابلة صحفية: "استنادا إلى التوقعات الحالية، فإنه مع نمو اقتصادي إيجابي، فإننا سنرفع أسعار الفائدة إلى صفر بحلول نهاية العام، بالنسبة لي فإنها فعلا مسألة لا تحتاج لتفكير كبير".

وأضاف: "لكن أجد لزاما علي أن أقول إنه حتى داخل البنك المركزي الأوروبي فإنه لا يوجد نقاش حول زيادة أسعار الفائدة".

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.5% الشهر الماضي بفعل زيادات حادة في أسعار النفط، لكن بعض صانعي السياسات ما زالوا يجادلون بأن نمو الأسعار قد يتراجع عن مستوى 2% الذي يستهدفه المركزي الأوروبي في الأجل المتوسط.

وذكر وونش أيضا أن أسعار الفائدة قد تصل في نهاية المطاف إلى ذروة عند 1.5% أو 2%، فوق مستوى 1% الذي تتوقعه الأسواق.