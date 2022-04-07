الأسهم الأميركية تغلق منخفضة بعد نشر محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض أمس، متأثرة بخسائر حادة للتكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعد أن شحذ محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مارس تركيز المستثمرين على خطط البنك المركزي الأميركي لمكافحة التضخم.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 15 و16 مارس، اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل عام على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار.

مادة اعلانية

وأشار محضر الاجتماع أيضا إلى أن صانعي السياسة النقدية بالمركزي الأميركي يتجهون إلى إجراء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضا 44.80 نقطة، أو 0.99% إلى 4480.32 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 316.41 نقطة، أو 2.23%، إلى 13887.75 نقطة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 145.47 نقطة، أو 0.42%، إلى 34495.71 نقطة.

وقادت الانخفاضات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى، فيما صعدت أسهم قطاع المرافق.