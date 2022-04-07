سوق السعودية
مصادر: "الحفر العربية" عينت HSBC والأهلي كابيتال لطرحها الأولي
قيمة الشركة تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار
عينت شركة الحفر العربية المملوكة بنسبة 51% لشركة طاقة السعودية، وبنسبة 49% لشركة Schlumberger بنوكا لطرحها العام الأولي المخطط له في السوق السعودية، من بينها الوحدة السعودية لبنك HSBC Holdings وشركة الأهلي كابيتال، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.
وتقدر قيمة شركة الحفر العربية بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب المصادر.
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كما تدرس الشركة الاندماج مع شركة ADES للخدمات النفطية التي أصبحت شركة خاصة العام الماضي في صفقة مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 516 مليون دولار.
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