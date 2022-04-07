مكاسب طفيفة ومفاجئة للدولار مقابل الجنيه المصري

بعد أيام من الاستقرار، سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس.

وشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري استقراراً بين 18.27 جنيه و18.24 جنيه للشراء، و18.37 جنيه و18.34 جنيه للبيع.

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وفي 4 بنوك بقيادة المصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

وفي 17 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي و"إتش إس بي سي"، والمشرق، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وفي بنكي مصر والقاهرة، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

قبل أيام، سمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه الذي كان مستقرا أمام الدولار الأميركي منذ نوفمبر 2020 بنسبة 14%، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وقالت السعودية، الأسبوع الماضي، إنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وأعلنت أنها سوف تضخ المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية.

ووفق بيان، قال مجلس الوزراء المصري، إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن تفاصيل بشأن شراء صندوق أبوظبي السيادي "إيه.دي.كيو" لحصص تشير تقارير إلى أن قيمتها تبلغ نحو ملياري دولار.