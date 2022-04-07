"تداول" تعلن اكتمال تطبيق تحسينات تطوير البنية التحتية لما بعد التداول

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اكتمال تطبيق حزمة التحسينات التي أطلقتها مؤخراً من خلال شركاتها التابعة (شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة") لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول، مؤكدة على أن جميع الأنظمة الجديدة تعمل بشكل كامل وكما هو مخطط له.

وقالت "تداول"، في بيان نشر على موقع السوق السعودية، إن هذه التحسينات ستسهم في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها شركة "مقاصة" لتشمل جميع فئات الأصول المتداولة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك مقاصة الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة، والتي تعمل على تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية وزيادة كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير منتجات وخدمات جديدة في السوق. فضلاً عن مجموعة أخرى من الخدمات والتحسينات التي يتم تقديمها عبر "إيداع" و "تداول السعودية".

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وكشفت أن هذه التحسينات تأتي ضمن جهود مجموعة تداول السعودية المتواصلة لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة، واستكمالاً للجهود المستمرة كأحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي للمساهمة في إنشاء قطاع مالي مزدهر لتمكين ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.